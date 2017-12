Einflussreich in der Kultur: Person des Jahres gesucht!

Euronews sucht die Person des Jahres aus unterschiedlichsten Bereichen, darunter Wirtschaft, Sport, Innovation und Kultur. Unsere Redaktionen haben die Liste der Nominierungen zusammengestellt, jetzt ist Ihre Hilfe gefragt. Informieren Sie sich über die Profile und stimmen Sie ab!

Dorota Kobiela und Hugh Welchman — Schaffer des ersten "handgemalten Langfilms"

Ganz im Stile van Goghs haben die beiden Regisseure ein "cinematographisches Juwel" geschaffen: "Loving Vincent" ist ein Film über das Leben des Malers, der erste handgemalte Langfilm - er gilt als "Meisterwerk".

Hito Steyerl — Die 'einflussreichste Person' der Kunstwelt

Die deutsche Künstlerin Hito Steyerl ist die erste Künsterin an der Spitze der ArtReview "Power 100"-Liste. Dort werden jedes Jahr die einflussreichsten Persönlichkeiten der modernen Kunstszene gelistet. Steyerl ist in München geboren und lebt in Berlin. Sie ist bekannt für ihre starken politischen Botschaften.

Salvador Sobral—Portugals erster Eurovisionssieger

Mit seiner Ballade "Amar pelos dois" (Für uns beide lieben) hat der 27-Jährige den Europäischen Songcontest 2017 gewonnen. Das Lied wurde von seiner Schwester Luisa schrieb und komponierte das Lied. Sobral ist auch für sein politisches Engagement bekannt: Er setzt sich für Flüchtlinge ein und gab dem gesamten Erlös seiner CD an die Opfer der Brandkatastrophe in Portugal. Sobral leidet unter einer Herzkrankheit, Anfang des Monats wurde ihm erfolgreich ein neues Herz transplantiert.

Kazuo Ishiguro — Literaturnobelpreisträger

Der britisch-japanische Schriftsteller bekam die höchste Auszeichnung in diesem Jahr. In seinen Romanen lege er "mit großer emotionaler Kraft den Abgrund unserer illusionären Verbundenheit mit der Welt bloß", hieß es in der Begründung der Königlichen Schwedischen Akademie in Stockholm.

Adèle - Preisgekrönt, engagiert für den guten Zweck

Sie ist eine der berühmtesten und erfolgreichsten Sängerinnen Europas und ist in zahlreichen Benefizkonzertenb aufgetreten. In diesem Jahr setzte sie sich unermüdlich für die Opfer der Feuerkatastrophe am Londoner Grenfell Tower ein, dort waren 71 Menschen ums Leben gekommen.