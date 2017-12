Ein ehemaliger Elitesoldat der US Marines ist in San Francisco festgenommen worden, weil er einen Anschlag auf ein beliebtes Touristenziel geplant habe. Er habe versucht sich Sprengstoff und ein Gewehr zu beschaffen, um vor Weihnachten im Namen des so genannten "Islamischen Staates" ein Attentat auszuführen. Der 26-jährige Everitt Jameson war zum Islam konvertiert.

Der Vater des Verdächtigen, Gordon Jameson, zeigte sich fassungslos:

"Es ist ein Schock, das ist mein Sohn. Damit hätte ich nie gerechnet, sie wissen was ich meine... Ich hab immer gesagt, du glaubst, du bist ein Muslim? Ernsthaft? Er sagte dann, nein, weißt du wir sind die Guten, wir sind nicht so, ich bete nur."

Das FBI wurde auf den Mann aufmerksam durch einen Undercover-Agenten, mit dem der Verdächtige im Glauben kommunizierte, es mit einem hochrangigen Vertreter des so IS zu tun zu haben. Jameson machte deutlich, das er als Märtyrer sterben werde. Angeklagt ist er wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation, er muss mit 20 Jahren Gefängnis rechnen.

Der Festgenommene hatte eine Ausbildung als Scharfschütze.