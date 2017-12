SpaceX-Raketenstart löst Ufo-Alarm aus

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat eine Rakete von der Luftwaffenbasis "Vandenberg Air Force Base" in Kalifornien gestartet. Am Freitagabend Ortszeit ist die "Falcon 9" ins All geflogen. Mit an Bord waren zehn Telekommunikations-Satelliten für das Unternehmen Iridium.

Viele Anwohner aus Los Angeles, San Diego, Malibu und aus anderen Gebieten waren über den hellen Flugkörper am südkalifornischen Himmel überrascht. Vor allem die gewaltige hinterlassene Rauchwolke sorgte für Aufregung.

In den sozialen Netzwerken zirkulierten mehrere Videos mit spektakulären Bildern: Die Vermutungen gingen von Außerirdischen und Meteoriten, über Nordkorea bis hin zum Weihnachtsmann.

Auch SpaceX-Chef Elon Musk erlaubte sich einen Scherz und kommentierte ein Video des Raketenflugs auf seinem Twitter-Account mit: "Nuclear alien UFO from North Korea" ("Nukleares Außerirdischen-Ufo aus Nordkorea").