Prag: ein Roboter als DJ

Die künstliche Intelligenz schreitet heutzutage immer weiter voran. So weit, dass in diesem tschechischen Nachtklub in Prag ein Roboter die Musik auflegt. Und das, jeden Abend seit rund drei Wochen.

Der Roboter wird natürlich von Menschen programmiert. Er ist mit einer speziellen Software ausgestattet, die ihm bei der Auswahl der Songs hilft.

Für den Klubmanager ist der neue Roboter einzigartig. Einige Klubbesucher sind vom neuen Partymacher begeistert, andere bleiben skeptisch.

Wenn der Roboter nicht gerade eine neue CD einlegt, kann er übrigens auch tanzen.