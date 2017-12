Verwüstung nach Tropensturm auf Mindanao

Der Tropensturm "Tembin" hat auf seinem Weg durch die Philippinen mindestens 208 Menschen getötet und eine Schneise der Verwüstung gezogen. Rettungstrupps suchen nach rund 140 Vermissten in der südlichen Region Mindanao.

Beim Verlassen der Philippinen nahm der Sturm am Sonntag nach Angaben der Meteorologen wieder an Stärke zu. "Tembin" zieht in westliche Richtung und nimmt Kurs auf Vietnam.

Die meisten Menschen waren durch Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben gekommen. Mehr als 72.000 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Häuser wurden weggeschwemmt, viele Straßen waren durch umgestürzte Bäume und Geröll unpassierbar.

Erst vergangene Woche waren 54 Menschen umgekommen, als der Sturm "Kai-Tek" über die Philippinen zog. Der südostasiatische Inselstaat wird jedes Jahr von durchschnittlich 20 Wirbelstürmen getroffen. 2016 kamen durch den Taifun «Haiyan» mehr als 6000 Menschen ums Leben.