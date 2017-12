Zahlreiche Tote durch Brand in einem Einkaufszentrum

Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in Davao auf der südphilippinischen Insel Mindanao sind laut Behördenangaben fast 40 Menschen ums Leben gekommen. Der Brand war kurz nach Öffnung der Mall in einer Möbelabteilung im dritten Stock ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Über Davao stieg eine sichtbare Rauchwolke auf. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle, konnte jedoch zunächst aber nicht in den Bereich vordringen, wo die meisten Opfer vermutet wurden. Vielen Menschen – unter anderem vielen Beschäftigten eines Call-Centers im Obergeschoss - wurde der Fluchtweg abgeschnitten. Laut Feuerwehr hatte das vierstöckige Gebäude keine Rauchabzugsanlage, somit gebe es für die Vermissten so gut wie keine Überlebenschancen.

Der Brand kommt einen Tag nachdem auf der gleichen philippinischen Insel mehr als 200 Menschen durch einen Tropensturm ums Leben gekommen sind.