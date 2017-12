1 Mio sollen evakuiert werden: Tropensturm Tembin bedroht Vietnam

Tropensturm "Tembin", der auf den Philippinen mehr als 240 Menschen das Leben gekostet hat, nimmt jetzt Kurs auf Vietnam. Dort wurden bereits Zehntausende (aus tiefliegenden Küstengebieten) evakuiert.

Auf den Philippinen suchen verzweifelte Menschen nach ihren Angehörigen. An die 100.000 Menschen leben in Notunterkünften, etwa genausoviele schlagen sich ohne Dach über dem Kopf irgendwie durch.

Passend zu Weihnachten gab es aber auch ein kleines Wunder. Eine 25-jährige Frau, die mit ihrem Haus aufs Meer gespült worden war, wurde in den Fluten treibend von einem Frachter gerettet.

In Vietnam sollten sich eine Million Menschen in Sicherheit bringen - auch in Gegenden die sonst kaum von Tropenstürmen betroffen waren.