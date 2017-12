In Berlin ist ein Mann mit seinem Auto in die Parteizentrale der SPD gerast. Nach Polizei-Angaben gibt es keine Hinweise auf einen Anschlag. Vielmehr habe sich der Verdacht eines Suizidversuchs erhärtet. Darauf liefen die bisherigen Ermittlungsergebnisse hinaus, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei.

Auto mit Benzinkanistern beladen

Das Auto fuhr an Heiligabend in den Besuchereingang des Willy-Brandt-Hauses und fing Feuer. Der 58 Jahre alte Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. In dem Wagen befanden sich laut Polizei unter anderem Benzinkanister und Gaskartuschen. Ermittelt werde unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung.

Tasche mit brennbaren Materialien vor CDU-Zentrale

Bevor er den Wagen in die SPD-Zentrale steuerte, hatte der Mann hat nach eigenen Angaben eine Tasche mit brennbaren Materialien vor der Bundesgeschäftsstelle der CDU abgestellt. Laut Polizei hatte der Pförtner des Gebäudes gegen 22.50 Uhr eine unbekannte Person dabei beobachtet und die Polizei gerufen.

Aufgrund des Suizidverdachts verwies die Polizei – wie in solchen Fällen üblich – auf eine gewisse Zurückhaltung bei der Weitergabe von Details.