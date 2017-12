In den französischen Alpen streikte an Weihnachten die Technik. Rund 150 Skifahrer mussten aus Gondeln gerettet werden. Glück im Unglück: Das Wetter war gut und so konnten sich die Rettungskräfte relativ problemlos von einem Hubschrauber aus abseilen und die Eingeschlossenen wieder auf die Erde zurückbringen.

Unter dem Hashtag #Chamrousse haben etliche Augenzeugen Fotos und Videos der Rettungsaktion geteilt.