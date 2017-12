FIFA-Prozess: ein Ex-Funktionär aus Peru wurde in New York freigesprochen

FIFA-Prozess: ein Ex-Funktionär aus Peru wurde in New York freigesprochen. Der frühere Verbandschef aus Brasilien und ein hoher Funktionär aus Paraguay wurden im New Yorker Prozess um Bestechung schuldig gesprochen. Der dritte Angeklagte aus Peru muss dagegen nicht ins Gefängnis.