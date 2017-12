Im Winter gefährlicher: Für 400 € übers Mittelmeer

Vor der Küste von Libyen sind mehr als 400 Flüchtlinge und Migranten in Sicherheit gebracht worden. Allein 134 - darunter sieben Kinder - waren auf einem einzigen Schlauchboot, von dem sie von der Hilfsorganisation Proactiva Open Arms gerettet wurden.

Die Überfahrt von Libyen nach Europa kostet laut Recherchen der Zeitung LA REPUBBLICA zur Zeit nur etwa 400 Euro - dafür pferchen die Schlepper immer mehr Menschen auf unsichere Schlauchboote.

Im Jahr 2018 will Italien 10.000 Flüchtlinge direkt in Libyen abholen, das hat der italienische Innenminister Marco Minniti mit der international anerkannten libyischen Regierung vereinbart.

So soll versucht werden, den unmenschlichen Zuständen in den libyschen Lagern Abhilfe zu schaffen. In diesen Camps werden gestrandete Flüchtlinge und Migranten gefangengehalten.