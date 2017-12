Mafiaboss Antonio Strangio in Duisburg gefasst

In Moers bei Duisburg ist ein mutmaßliches Mitglied der kalabrischen Mafia, Antonio Strangio, festgenommen worden. Der 38-jährige war seit Jahren untergetaucht.

Er war mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden. Seit fünf Jahren lebte er auf der Flucht. Mit Hilfe der deutschen Polizei war Antonio Strangio in Moers geortet worden.

Im August 2007 waren vor dem Lokal "Da Bruno" in Duisburg sechs Menschen erschossen worden. Der jetzt festgenomme Antonio Strangio gehört zu einer der Familien, die in die Mafiamorde von Duisburg involviert waren. Er wird an Italien ausgeliefert.