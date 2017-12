Die spanische Zentralregierung zieht jetzt die etwa 10.000 Sicherheitskräfte, die sie nach dem umstrittenen Referendum nach Katalonien geschickt hatte, wieder ab.

Ein Sprecher des Innenministeriums in Madrid erklärte, die Polizisten und Guardia Civil würden in Gruppen bis Samstag abgezogen. Eine genaue Angabe zur Zahl der nach Katalonien entsandten Sicherheitskräfte machte das Innenministerium nicht, die Zeitung El Pais ging von etwa 10.000 aus. Sie ersetzten die Mossas d'Esquadra, die Sicherheitskräfte der katalanischen Regionalregierung, nachdem Madrid per Artikel 155 der spanischen Verfassung die Zwangsverwaltung Kataloniens durchgesetzt hatte.

Es kam auch zu Gewalt und Spannungen zwischen Katalanen und nach Katalonien geschickten Ordnungshütern.

In den sozialen Medien im Internet heißt es, die spanischen Sicherheitskräfte würden schnell vor Silvester abgezogen, weil es viele Klagen über mieses Weihnachtsessen gegeben habe.