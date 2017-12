USA: Schneesturm legt Kleinstadt lahm

Alle wünschen sich „Weiße Weihnachten“ doch im US-Bundesstaat Pennsylvania haben rekordverdächtigen Schneefälle eine ganze Stadt lahmgelegt. In nur 24 Stunden wurde die Kleinstadt Erie im Norden der USA komplett zugeschneit. Über 1.3 Meter Schnee sind in dieser Zeit gefallen. In dem Ort mit rund 100.000 Einwohnern wurde ein Notstand ausgerufen haben.

Ein Video auf Twitter aus Erie bekommt zurzeit viel Aufmerksamkeit. Darauf sieht man einen Husky, der im Schnee stecken bleibt. In Erie werden Einwohner gebeten zu Hause zu bleiben, bis es aufhört zu schneien und die Straßen wieder frei sind.