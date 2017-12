Chagan-See-Festival: 20-Kilo-Karpfen erzielt hohe Summe

Mehr als 20 Kilogramm wog der größte Karpfen, der beim Chagan-See Eis- und Schnee-, Fisch-, Kultur- und Jagdfestival im Nordosten Chinas gefangen wurde. Bei der anschließenden Auktion erzielte das Tier am Donnerstag umgerechnet mehr als 160.000 Euro. Diese hohe Summe zahlte eine chinesisches Immobilienunternehmen.

Der alljährlich größte Fisch gilt den Teilnehmern der Auktion als Zeichen für Ernteglück und Wohlstand. Die erzielten Einnahmen kommen laut Veranstalter jedes Jahr dem Naturschutz in dem Gebiet rund um den See zu Gute. Zwischen Fischzug und Auktion findet zunächst eine traditionelle Zeremonie statt, an der auch Tänzer in bunten Kostümen teilnehmen.