Die meistgeklickten Videos des Jahres 2017

Deutsch

Mehr als 4,5 Millionen Mal wurde das Video des Japaners Hisao Mitani mit seinem Haustier, einer riesigen Spornschildkröte, angesehen. Jeden Tag seit 40 Jahren drehen die beiden eine Runde durch Tokio. Doch erst kürzlich erregte er damit Aufmerksamkeit, als einige Fotos von ihm und seiner Schildkröte im Internet auftauchten.

Englisch

Steckenpferdrennen in Finnland - mehr als 37 Mio. mal geklickt!

Steckenpferd-Enthusiasten aus ganz Finnland haben sich im April in Vantaa für die jährlichen Meisterschaften versammelt. Vor rund 1000 Zuschauern konkurrierten vor allem Mädchen in Kategorien wie Dressur und Springreiten um Platzierungen.

Französisch

29 Mio. Klicks für Kim Jong-un. Die Volksversammlung Nordkoreas tritt nur ein oder zwei Mal pro Jahr zusammen. Im April war Machthaber Kim Jong-un anwesend und soll den Angaben zufolge eine Rede über den Wirtschaftsplan des Landes für die kommenden fünf Jahre gehalten haben.

Die diplomatischen Spannungen zwischen Nordkorea und den USA haben seit der Präsidentschaft Donald Trumps im Januar verschärft.

Italienisch

Auf der Facebook-Seite unserer italienischen Redaktion sahen sich fast 250.000 Menschen ein Video von Migranten in Serbien an. Im Januar hatten 1.500 Asylsuchende aus Asien und dem Nahen Osten Unterschlupf in einem ehemaligen Ladengeschäft in Serbiens Hauptstadt Belgrad gesucht, um bei der zu damals herrschenden klirrenden Kälte (-20 Grad Celsius) ein Dach über dem Kopf zu haben.

Spanisch

Das Video einer Statue von Papst Franziskus nahe der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro hat auf der Facebook-Seite unserer spanischen Kollegen mehr als 540.000 Klicks generiert. Am Ostersonntag wohnte der "Papst" der Messe in San Pedro de Alcántara bei, bevor er in das Wachsfigurenkabinett von Petrópolis gebracht wurde.

Portugiesisch

1,4 Millionen Mal wurde eine Stierhatz in Spanien in den portugiesischen sozialen Netzwerken angeschaut. Die über 500 Jahre alte Tradition in Medinaceli, Soria, wurden vom Protest der Tierschützer begleitet. In diesem besonders gewalttätigen Video stehen die Hörner des Tieres in Flammen.

Türkisch und Ungarisch

Die "Taufe mit Schwung" eines Oberhaupts der orthodoxen Kirche in Georgien wurde mehr als 5 Mio. Mal von unseren türkischen Zuschauern und fast zwei Millionen Mal auf der ungarischen Seite angeklickt. Vorsicht: Für junge Eltern könnte das Video möglicherweise schwer zu ertragen sein...

Russisch

In der ostsibirischen Stadt Baikalsk hat im Februar die weltweit erste Eisbücherei eröffnet. Sie umfasste mehr als 420 “Werke”. Die Inschriften bekamen die Organisatoren aus allen Ecken der Welt zugeschickt, darunter Einsendungen in englischer, russischer, koreanischer oder chinesischer Sprache. Allerdings war die Bibliothek aufgrund steigenden Temperaturen "zeitlich begrenzt" zugänglich. Das Video mit wunderschönen Drohnenbildern wurde mehr als 140.000 Mal angesehen.

Arabisch

Das Schockvideo, in dem ein Seelöwe ein Mädchen attackiert war auch auf anderen Internetseiten eines der beliebtesten Videos. Das Tier biss das Mädchen in den Hintern und zog es ins Wasser. Auf der Facebook-Seite unserer arabischen Redaktion wurde es über eine Million Mal abgespielt.

Persisch

Kim Jong-un und Donald Trump laufen Seite an Seite - dieses Bild gab es in diesem Jahr in Hongkong. Allerdings handelt es sich um Darsteller und nicht die waschechten Politiker. Geklickt wurde es jedenfalls 1,7 Millionen Mal.

Griechisch

Das emotionale Video der Beerdigung von 17 überführten Leichen griechischer Offiziere, die 1974 in der Türkei ums Leben kamen ist das meistgeklickte Video unserer griechischen Redaktion im Jahr 2017.

#