Unicef: Kinder immer stärker Ziel von Angriffen

Weltweit werden Kinder in Kriegsgebieten immer stärker zur Zielscheibe. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef missachten Konfliktparteien offensichtlich das Völkerrecht, durch das Kinder geschützt werden sollten. Unter anderem in den Konflikten in Bangladesch und Myanmar seien Vergewaltigung, Zwangsheirat, Verschleppung und Versklavung Taktik.