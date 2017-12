Boykott-Aufruf gegen FPÖ-Minister

Mehrere Politiker und Aktivisten haben zum Boykott der österreichischen EU-Präsidentschaft und der FPÖ-Minister aufgerufen. Unterzeichnet wurde der in der französischen Tageszeitung Le Monde veröffentlichte Appell unter anderem vom Ehepaar Klarsfeld und vom ehemaligen französischen Außenminister Bernard Kouchner. Die Verfasser schrieben unter anderem, Erben des Nationalsozialismus seien nun in Wien an der Macht. Österreich hat von Juli bis Dezember 2018 den EU-Vorsitz inne.

ÖVP und FPÖ hatten ein Regierungsbündnis geschmiedet, das von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache angeführt wird. Die Angelobung der Regierung war von Protesten begleitet worden.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky nannte den Aufruf ein „durchschaubares Manöver und das letzte Aufgebot der vereinigten Linken, um der neuen österreichischen Bundesregierung einen Schaden zuzufügen, der aber keiner ist.“