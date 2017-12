Silvestermeile in Berlin erstmals mit "Schutzzone für Frauen"

Die "beliebteste Silvester-Destination Deutschlands" wird sicherer. Auf sieben Kilometern und mit über einer Million Besucher feiert Berlin wie an jedem 31. Dezember in das neue Jahr hinein.

Erstmals wird an der Partymeile am Brandenburger Tor Anlaufstelle für Frauen geben, die sich belästigt fühlen oder Opfer eines Sexualdeliktes wurden.

Die Idee, eine solche "Schutzzone für Frauen" (Women's Savety Zone) einzurichten, ist eine Konsequenz der Übergriffe in Köln. Dort waren in der Silvesternacht 2015 zahlreiche Frauen begrapscht und belästigt worden. Auch am Rhein gibt es den abgetrennten Bereich am Sonntag.

Die Zone in Berlin befindet sich beim Deutschen Roten Kreuz im südlichen Bereich der Ebertstraße Süd/Platz des 18. März. Wer sich belästigt fühlt, wird dazu aufgefordert, sich dorthin zu wenden.

