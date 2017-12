Puidgemont fordert Rajoy auf Wahlergebnisse anzuerkennen

Der von Madrid abgesetzte Regierungschef Carles Puidgemont fordert den spanischen Ministerpräsident Mariano Rajoy auf, die Resultate der Wahlen vom 21. Dezember anzunehmen. Die Ergebnisse zeigten eine kleine Mehrheit für Parteien, die die Abspaltung von Spanien unterstützen.

Die Wahlen ergaben bisher keine Lösung zu einem von Spaniens größten politischen Krisen in Jahrzehnten. Am 17. Januar wird das neu gewählte Parlament in Katalonien zum ersten Mal zusammentreten. Das verkündete Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy.