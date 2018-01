In Rio de Janeiro hatten sich an die zwei Millionen Menschen an den berühmten Stränden der Stadt versammelt, um zu feiern und das spektakuläre Feuerwerk zu bewundern. Ein Bad im Meer inklusive.

Bei eisiger Kälte - minus 12 Grad Celsius - haben gut eine Million Menschen am Times Square in New York das neue Jahr begrüßt. Auch der Bürgermeister der Metropole, Bill de Blasio, der den Knopf für die legendäre Kristallkugel drückte.