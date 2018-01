Rund um die Welt haben Menschen das Jahr 2018 feierlich begrüßt.

In Paris stieg pünktlich um Mitternacht am Triumphbogen eine spektakuläre Lichtshow. Trotz Renovierung, haben die Glocken des Londoner Wahrzeichens Big Ben um punkt 12 Uhr geschlagen. In der Silvesternacht versammelt sich rund 100.000 Menschen am Themse-Ufer.

Deutschland größte Party fand auch in diesem Jahr auf der Partymeile vor dem Brandenburger Tor statt. Madrid und Moskau läuteten das neue Jahr mit prächtigen Feuerwerken ein