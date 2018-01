Gesprächsbereitschaft in Nord- und Südkorea

Südkoreas Wiedervereinigungsminister Cho Myoung-gyon hat Nordkorea für kommende Woche Gespräche über eine mögliche Teilnahme an den Olympischen Winterspiele angeboten. Das Sportereignis des Jahres findet im Februar im südkoreanischen Pyeongchang statt.

"Wir erwarten offene Gespräche über Themen, die beide Länder betreffen, um das Verhältnis durch die Teilnahme Nordkoreas an den Winterspielen in Pyeongchang zu verbessern", so Cho Myoung-gyon.

Südkoreas Präsident Moon Jae-in hatte die Andeutungen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un begrüßt, der in seiner Neujahrsansprache anklingen ließ, sein Land sei zu Gesprächen mit dem Süden bereit. Zugleich hatte Kim die nukleare Stärke seines Landes unterstrichen und vor allem den USA gedroht, die Kernwaffen bei Bedarf auch einzusetzen.