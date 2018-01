Rettungsaktion: 89-Jähriger stürzt mit Auto ins Wasser

Mitglieder der US-Küstenwache Cutter Marlin haben am Samstag in der Stadt Panama City im Bundesstaat Florida einen 89-Jährigen aus einem sinkenden Fahrzeug gerettet. Dieser war mit seinem Auto in einem Jachthafen ins Wasser gerast.

Die Rettungskräfte haben das Fahrzeug nach eigenen Angaben ins Wasser stürzen sehen und seien sofort mit einem Rettungsboot an den Ort gefahren. Sie haben das Fenster zerbrochen und den Mann herausgezogen. Die Polizei meldete zunächst, dass der Unfall womöglich durch einen medizinischen Vorfall verursacht wurde. Der Mann war nach seiner Rettung aber noch ansprechbar und nicht verwirrt, so die Beamten.