New York: eisige Kälte nach tödlichem Brand

Auch knapp eine Woche nach einem Brand im New Yorker Stadtteil Bronx bei dem 12 Menschen – darunter ein Baby - ums Leben gekommen sind, kümmern sich Feuerwehrleute um den Schaden.

Bei dem Feuer letzte Woche kämpften rund 170 Einsatzkräfte in eisiger Kälte gegen die Flammen. Das Feuer hatte laut Augenzeugen gegen 19 Uhr abends begonnen. Wasser aus den Löschschläuchen ist auf der Straße zu Eis gefroren. Derzeit liegen die Temperaturen in New York bei minus 7 Grad.