Kabul: IS-Miliz bekennt sich zu Anschlag mit 20 Toten

Ein Selbstmordattentäter sprengte sich an einem Sicherheitsposten in der Nähe der US-Botschaft in Kabul in die Luft. Dutzende Menschen wurden verletzt, darunter auch Zivilisten. Es war der erste Anschlag in Kabul in 2018.