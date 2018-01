Wegen Schneestürmen in den USA sind an der Ostküste tausende Flüge ausgefallen. Besonders betroffen waren mit etwa 3.000 annullierten Flügen New York und Boston.

Auf Flüge von Europa in die USA wurden wegen der starken Schneefälle abgesagt.

US-Medien sprachen von einem "bomb cyclone", der auch brutale Kälte mit sich brachte.

In New York waren es tagsüber minus sechs Grad.

Im US-Bundesstaat Viriginia rief der Gouverneur den Notstand aus. Mehr als 45.000 Haushalte hatten trotz der Kälte keinen Strom.

Auf Twitter wurden zahlreiche Videos und Fotos geteilt - auch von der New Yorker Polizei, die die Menschen dazu aufrief, möglichst zu Hause zu bleiben.