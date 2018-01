In Frankreich sind drei Personen durch Sturmtief Eleanor ums Leben gekommen, eine Person wurde noch vermisst. Unter den Toten waren ein junger Skifahrer auf einer grünen Piste, eine ältere Frau starb in den Alpen in ihrem überfluteten Haus, und ein Bauer wurde tot unter Schneemassen gefunden. Die Lawinengefahr bleibt bestehen.

Auf Korsika hat der Sturm mehrere Feuer ausgelöst - zum Teil durch herabgefallene Stromleitungen. Etwa 300 Feuerwehrleute waren am Donnerstagabend noch im Einsatz.

An der Atlantikküste wurden zahlreiche Menschen durch die ungewöhnlich starken Winde und Wellen verletzt.

In vielen Regionen galt weiterhin die Alarmstufe des Wetterdienstes.