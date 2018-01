Es hagelt Kritik gegen den CSU-Politiker Alexander Dobrindt, der in einem Gastbeitrag DER WELT eine "bürgerlich konservative Wende" und eine #konservativeRevolution gefordert hatte.

Der 47-jährige - noch amtierende Verkehrsminister - richtet sich in seinem Kommentar gegen die Kultur der 68er.

In vielen Zeitungskommentaren wird Kritik an Dobrindt geübt - und auf Twitter ist #konservativeRevolution Trending Topic.

Linke-Chef Bernd Riexinger hat der CSU «populistischen Budenzauber der billigsten Machart» vorgeworfen. Damit treibe sie die Politikverdrossenheit voran, sagte Riexinger am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Viele Menschen haben bereits die Schnauze von einer neuen GroKo voll, bevor sie begonnen hat, wie aktuelle Umfragen zeigen.» Riexinger sagte: «Zu Recht.» An die Adresse der Sozialdemokraten sagte er: «Die SPD sollte sich ernsthaft fragen, ob sie sich dabei zum willigen Komplizen machen lassen möchte.»

Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, sagte mit Blick auf den Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon: «Wer Orban hofiert, kann auch gleich Gauland einladen - das spart Reisekosten und ist inhaltlich fast gleich.» Alexander Gauland ist AfD-Vorsitzender. «Die CSU ist auf dem Weg, den offenen Bruch mit den Errungenschaften des Rechtsstaats zu vollziehen.»

Riexinger griff auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an, der zuvor Verkehrsminister war: «Wenn sich der schlechteste Verkehrsminister aller Zeiten eine bescheidene SPD und eine konservative Revolution wünscht, und Europas übelster Rechtsaußen, der die Menschenrechte mit Füßen tritt, endgültig Stammgast der CSU-Klausur wird, kann einem schon angst und bange werden.»

