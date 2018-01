Der Europapolitiker der CSU Manfred Weber (45) hat auf der Klausurtagung seiner Partei in Seeon gesagt: "Im Jahr 2018 ist das zentrale europäische Thema die finale Lösung der Flüchtlingsfrage."

Über diesen Gebrauch des an den von den deutschen Nazis verwendeten Ausdrucks zur "Endlösung der Judenfrage" erinnernden Begriffs, der zum Holocaust an den Juden in Europa führte, gibt es einen Aufschrei - nicht nur im Internet.

Zunächst hatte der Bayrische Rundfunk über die Rede von Manfred Weber - während des Besuchs des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei dem CSU-Treffen - berichtet und eine Audioversion ins Internet gestellt. Bei mehreren deutschsprachigen Medien war der Fehlgriff am Freitagabend Titelthema.

Manfred Weber selbst bezeichnete die empörten Reaktionen auf Twitter als "Missinterpretation". Doch das sehen die meisten Journalisten und Twitter-User anders. Das Thema war auch Trending Topic.