Feuer bedrohen Vorort von Melbourne

In Melbourne in Australien bedroht ein Buschfeuer mehrere Wohnsiedlungen. Viele Anwohner des südlichen Vororts Carrum Downs mussten in Sicherheit gebracht werden, da die Brände gefährlich nahe heranrückten. Sie wurden zunächst in einem Einkaufszentrum untergebracht. 400 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Extreme Hitze von etwa 40 Grad und starke Winde erschwerten die Arbeit der Feuerwehr, die die Brände bei Melbourne noch nicht unter Kontrolle hat. Mehrere Gebäude und mindestens ein Wohnhaus fingen Feuer. Zwei Hubschrauber mit Wasserkanonen waren mit Einsatz.

In ganz Victoria tobten insgesamt etwa 50 Feuer. Drei australische Bundesstaaten sind von Bränden betroffen.