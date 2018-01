Zusammenstoß auf dem Flughafen Toronto

Auf dem Flughafen im kanadischen Toronto sind zwei Maschinen zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Fluggesellschaft WestJet mitteilte, wurde ihre Boeing 737-800 von einer Maschine der Fluglinie Sunwing gerammt. Die 168 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder des WestJet-Fliegers, der aus dem mexikanischen Cancún in Toronto eingetroffen war, wurden über eine Notrutsche ins Freie gebracht und anschließend in ein Flughafengebäude befördert. An Bord des Sunwings-Flugzeuges befanden sich keine Menschen, die Maschine wurde von einem Schleppfahrzeug bewegt, als es zu dem Zusammenstoß kam.

Nach Angaben von WestJet waren die Einsatzkräfte des Flughafens unmittelbar nach dem Unfall zur Stelle. Das durch die Kollision ausgelöste Feuer wurde rasch gelöscht.