Orthodoxe Christen feiern ihr Weihnachten

Orthodoxe Christen feiern an diesem Wochenende ihr Weihnachten, so wie hier in der russischen Hauptstadt Moskau und in Sankt Petersburg.

Diese Zeitverschiebung kommt zustande, weil viele orthodoxe Kirchen einen älteren Kalender verwenden. Dieser weicht vom heute üblichen Kalender um dreizehn Tage ab.

Einen orthodoxen Gottesdienst gab es auch in Bethlehem im palästinensischen Westjordanland.

Demonstranten griffen dort zuvor das Auto mit dem Jerusalemer Patriarchen an. Sie kritisieren Grundstücksverkäufe der Kirche an israelische Käufer.

Koptische Christen in Ägypten feierten erstmals in ihrer neuen Kathedrale in der künftigen Verwaltungshauptstadt des Landes.

Der Staatspräsident hatte die Errichtung der Kirche nach einem schweren Anschlag auf eine koptische Kirche vor gut einem Jahr angeordnet.