Rassismus-Vorwurf: Nationalspieler Matuidi erneut beleidigt

Der französische Fußball-Nationalspieler hat über Facebook neue rassistische Schmähungen gegen ihn beklagt. Am Samstag sollen Stadionbesucher während des Gastspiels seines Vereins Juventus Turin bei Cagliari Calcio ausfallend geworden sein. Ähnliches passierte bereits am 30. Dezember in Verona.