"Résiste" - 5 der schönsten Songs von France Gall (70†)

Frankreich trauert um France Gall. Die blonde Sängerin, die im Alter von 70 Jahren an Krebs gestorben ist, verkörpert mit ihren Songs gleich mehrere Generationen. Ihre Lieder kennen alle in Frankreich und in den französischsprachigen Nachbarländern.

In “Résiste” singt sie vom Widerstand gegen die egoistische Welt. Sie ruft dazu auf, diese egoistische Welt abzulehnen: “Réfuse ce monde égoiste”. France Gall selbst hatte es nicht leicht, ihr Mann Michel Berger, der viele ihrer Songs geschrieben hatte, starb 1992 mit 44. Die gemeinsame Tochter Pauline litt an Mukoviszidose und starb im Alter von nur 19 Jahren.

Mit “Ella, elle l’a” – einem Song über eine Frau mit dem gewissen Etwas, war France Gall auch in Deutschland Nummer 1.

Der Song, mit dem sie in den 60er Jahren die Eurovision gewann, läuft noch heute im Radio. “Poupée de cire, pouée de son”.

Sehr bekannt ist auch: “Viens, je t’emmene” “Komm, ich nehme Dich mit”

Und “Musique” aus dem Jahr 1977.