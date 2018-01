Triumph in Brisbane: Kyrgios nimmt Australian Open ins Visier

Gut eine Woche vor Beginn der Australian Open ist Lokalmatador Nick Kyrgios auf dem Weg zu alter Bestform. Im australischen Brisbane gewann der 22-Jährige sein erstes Turnier auf der ATP World Tour seit Oktober 2016 in Tokio.

Gegner Ryan Harrison aus den USA konnte dem an Nummer drei gesetzten Australier nur selten Paroli bieten.

Nach 6:4 im ersten Satz machte Kyrgios im zweiten Durchgang noch kürzeren Prozess. Nach zwei Breaks im zweiten Satz und insgesamt nur 73 Minuten Spielzeit triumphierte der Australier mit 6:4 und 6:2.

Kyrgios sicherte sich in Brisbane nicht nur 83.000 US-Dollar Preisgeld, sondern schlüpfte auch in die Rolle des Geheimfavoriten für das am 15. Januar in Melbourne beginnende erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

In der Weltrangliste wird der Australier durch seinen insgesamt vierten Turniersieg von Rang 21 auf Platz 17 klettern.