Merkel empfängt Sternsinger im Kanzleramt

Zum 13. Mal hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag die Sternsinger im Kanzleramt empfangen. "Euer Segen soll uns Ansporn sein", sagte Merkel, vielleicht mit Blick auf die laufenden Sondierungsgespräche.

Rund einhundert Kinder aus allen katholischen Bistümern kamen nach Berlin, stellvertretend für die hunderttausenden Sternsinger in ganz Deutschland, die rund um das Dreikönigsfest unterwegs sind.

Am jährlichen Dreikönigssingen beteiligen sich bundesweit insgesamt rund 500.000 Kinder und erwachsene Begleiter, um Geld für Kinder in Not zu sammeln.

Die Aktion findet in diesem Jahr zum 60. Mal statt. Diesmal unter dem Motto "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit". Deswegen gab es für die Kanzlerin eine ganz besondere Sternsingertasche - "garantiert ohne Kinderarbeit".