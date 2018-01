Macron lernt Chinesisch: "Die Leute verstehen mich nicht!"

Frankreich Präsident Emmanuel Macron ist auf Staatsbesuch in China. Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte er nun ein Video von sich, in dem er lernt, seinen Slogan „Make our planet great again“ auf Chinesisch auszusprechen.

Gar nicht so einfach: Der Übersetzer muss das Staatsoberhaupt mehrfach korrigieren. Als eine Beraterin fragt, ob das falsche Betonen der Silben die Bedeutung des Satzes verändert, witzelt Macron und sagt: "Nein, aber die Leute verstehen mich nicht."

„Macht unseren Planeten wieder großartig“ ist Macrons Motto mit dem er sich für Maßnahmen gegen den Klimawandel einsetzt. Damit bezieht er sich auf Donald Trumps Schlachtruf MAGA (Make America Great Again). Der US-Präsident hatte den Austritt seines Landes aus dem Pariser Klimaabkommen veranlasst.

In China bemüht sich Macron unter anderem um Zusammenarbeit in Umweltfragen.

Das Twitter-Video des französischen Präsidenten zeigt gleichzeitig den lockeren Umgangston, den Macron mit seinen Beratern hat. Seine Mitarbeiter snacken, machen Witze und eine Maskenbildnerin kümmert sich um das Make-up des Präsidenten während dieser sich bemüht, seine Vokabeln zu lernen.