In der estnischen Hauptstadt Tallinn haben Bauarbeiter etwa 100 Gräber deutscher Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die sterblichen Überreste der Soldaten sollen nun in eine nahegelegene deutsche Kriegsgräberstätte umgebettet werden: Auf dem Gebiet in Tallinn soll nämlich demnächst eine Gedenkstätte für die Opfer der kommunistischen Herrschaft entstehen.

"Nach Angaben der Bauherren müssen die Bauarbeiten schnell fortgesetzt werden. Sie können nicht verschoben werden", erklärt der Direktor des estnischen Kriegsmuseums, Arnold Unt. "Jetzt müssen wir eine Möglichkeit finden, diese Soldaten in einen benachbarten Friedhof umzubetten."

Mehreren Schätzungen zufolge sind im Zweiten Weltkrieg etwa 35.000 Soldaten der Wehrmacht auf estnischem Gebiet gefallen. Im Jahre 1995 unterzeichneten Estland und Deutschland ein Abkommen, das es Deutschland ermöglichte, deutsche Soldatenfriedhöfe in Tallinn und anderen estnischen Städten einzurichten und zu unterhalten.