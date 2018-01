Griechenland schränkt Scharia-Recht ein

Griechenland ist das einzige Land der EU, in dem die Scharia-Gesetzgebung eingeschränkt gültig ist, und zwar in der an die Türkei grenzenden Region West-Thrakien. Doch jetzt hat das Parlament in Athen mit großer Mehrheit die Rechte muslimischer Geistlicher (Muftis) begrenzt. Diese dürfen in Zukunft nur noch dann nach islamischem Recht entscheiden, wenn alle Beteiligten zustimmen. Sonst geht der Fall an die griechische Justiz.