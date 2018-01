Bulgarien: Feierliche Eröffnung der EU-Ratspräsidentschaft

Seit dem 1. Januar hat Bulgarien den Vorsitz im Rat der Europäischen Union, heute wird die Präsidentschaft des südosteuropäischen Landes mit einer feierlichen Zeremonie in Sofia eröffnet. Bulgarien übernehme den Vorsitz in einer für die EU entscheidenden Zeit hatte, Ministerpräsident Boiko Borissow in den sozialen Medien geschrieben.

Seine Regierung hatte sich zur Ratspräsidentschaft unter anderem die Etablierung strengerer Grenzkontrollen auf die Fahnen geschrieben. Zudem will das Balkanland die EU-Integration der Nachbarstaaten vorantreiben.