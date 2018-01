Tunesien: 3. Nacht der Proteste

In Tunesien hat es in der dritten Nacht in Folge gewaltsame Proteste gegeben. In Tunis und weiteren Städten wurde trotz strenger Sicherheitsmaßnahmen demonstriert. In der Hauptstadt und im nahe gelegenen Tebourba ging die Polizei mit Tränengas gegen die Protestierenden vor.

In Tebourba war am Montag ein Demonstrant getötet worden. Nach Angaben des Innenministeriums wurden seit Beginn der Proteste etwa 50 Sicherheitskräfte verletzt und über 230 Menschen verhaftet. Über verletzte Demonstranten wurde nichts bekannt.

Die Proteste richten sich auch gegen steigende Preise und die hohe Arbeitslosigkeit.