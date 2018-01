2000 wütende Demonstranten in Tunis

Zwei Tage vor dem siebten Jahrestag der Revolution sind in Tunesien erneut zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen ein neues Finanzgesetz, steigende Preise und hohe Abgaben zu protestieren. Allein in der Hauptstadt Tunis beteiligten sich rund 2000 Menschen. Nach mehreren Nächten, in denen es zu teilweise gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen war, blieb es am Freitag überwiegend friedlich.