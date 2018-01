Mesale Tolu: "Druck auf Ankara ausüben"

Die Journalistin Mesale Tolu hat die deutsche Bundesregierung aufgefordert, Druck auf Ankara auszuüben. Noch seien ihr Kollege Deniz Yücel und 150 andere Reporter in türkischer Haft, man dürfe jetzt nicht wegsehen, sagte Tolu gegenüber dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.

Die in Ulm geborene Tochter türkischer Eltern kam im Dezember aus Untersuchungshaft frei. Zuvor saß sie in Istanbul siebeneinhalb Monate wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ein. Der Prozess gegen Tolu wird im April fortgesetzt.

Zuletzt waren zwischen Ankara und Berlin unter anderem bei einem Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu in Goslar wieder freundlichere Töne angeschlagen worden.

