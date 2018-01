Sonnenaufgang in Murmansk

Auf diesen Augenblick haben die Bewohner der russischen Hafenstadt nördlich des Polarkreises 40 Tage lang gewartet: Das Ende der Polarnacht. Am Donnerstag um 12h34 war es so weit: Die Sonne zeigte sich am bleichen Horizont. Ein Fest für Leib und Seele bei strammen Minus 18 Grad

Er sei zum sechsten Mal dabei, sagt ein Sonnenanbeter. In diesem Jahr natürlich auch, er treffe viele Freunde hier.

Gerade mal 40 Minuten dauerte das Spektakel. Dann ging die Sonne wieder unter. Seit 2007 versammeln sich die Menschen auf dem höchsten Berg nahe der Stadt, um den ersten Sonnenaufgang zu begrüßen.