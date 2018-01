Donald Trump hat offenbar Länder, aus denen unliebsame Einwanderer kommen, als Drecklöcher bezeichnet haben.

Der Begriff ist bei einer Besprechung zum sogenannten TPS gefallen, dem "Temporary Protection Status". Dieser Status gewährt Menschen in den USA Schutz, die vor Naturkatastrophen oder Bürgerkriegen geflohen sind oder zum Zeitpunkt der Katastrophe schon in den USA gelebt haben.

Hintergrund: Mehr als 300 000 Menschen aus El Salvador, Haiti und Nicaragua sollen die USA jetzt wieder verlassen. In spätestens 18 Monaten verlieren sie Bleiberecht und Arbeitserlaubnis. Manche leben seit mehr als 25 Jahren in den USA. Die Allermeisten von ihnen haben sich ein gutes Leben in den Vereinigten Staaten aufgebaut. Besonders die Betroffenen, aber selbst republikanische Politiker wollen Trumps Entscheidung nicht ohne weiteres hinnehmen.

Das berichten mehrere amerikanische Medien, die sich auf Teilnehmer eines Treffens berufen.

Dieses Treffen hatte der Präsident demnach mit einigen Senatoren und anderen Teilnehmern; es ging um einen Gesetzentwurf zur Einwanderung.

Dabei sagte Trump diesen Berichten zufolge, es sollten mehr Menschen zum Beispiel aus Norwegen kommen (dessen Regierungschefin er diese Woche getroffen hatte), nicht aus Drecklöchern - "shitholes" - wie afrikanischen Ländern.

Man brauche auch nicht noch mehr Menschen aus Haiti, sie müssten raus.