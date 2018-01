Pro-Brexit-Demo: Londons Bürgermeister unterbricht Rede

Aufregung bei einem Auftritt des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan: Pro-Brexit-Demonstranten und Anhänger von US-Präsident Donald Trump störten eine Rede Khans. Der Bürgermeister, der im linken Think Tank "Fabian Society" über Geschlechtergerechtigkeit sprach, unterbrach seine Rede für mehrere Minuten, die Demonstranten wurden von der Polizei hinausbegleitet.

"Es ist mir eine Freude, hier zu sein, auch, wenn wir von Leuten unterbrochen wurd en, die einige wohl als "stabile Genies" bezeichnen würden", so Khan, der damit auf US-Präsident Trumps Aussage vor einigen Tagen anspielte. Dieser hatte sich selbst als stabiles Genie bezeichnet.

Khan hatte Trump immer wieder kritisiert. Zuletzt hatte er am Freitag im Internet geschrieben, es gebe viele Menschen in London, die den US-Präsidenten in ihrer Stadt nicht Willkommen heißen würden.

Schließlich gab es auch noch eine Mini-Demonstration pro-EU. Mit dieser dürfte Khan aber eher einverstanden gewesen sein.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsadiqforlondon%2Fposts%2F1770437929675653&width=500" width="500" height="302" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>