Libanon: Hamas-Mitglied bei Autobombenexplosion verwundet

Im Libanon ist ein Mitglied der palästinensischen Hamas bei der Explosion einer Autobombe verletzt worden. Offiziellen libanesischen Angaben zufolge ist der Sprengsatz explodiert, als Mohamed Hamdan in sein Fahrzeug einsteigen wollte. Der Vorfall ereignete sich in der südlibanesischen Stadt Sidon, in deren Nähe zwei palästinensische Flüchtlingscamps angesiedelt sind, in denen Zehntausende Menschen leben. Das Gelände rund um das explodierte Auto wurde abgeriegelt.

Der verletzte Mohamed Hamdan ist im Libanon nicht öffentlich bekannt. Laut Berichten der libanesischen Hisbollah spielt er in der Sicherheitsorganisation der Hamas aber eine wichtige Rolle und wurde von Israel beobachtet. Der Vorfall trage "israelische Fingerabdrücke", so ein führendes Mitglied der palästinensischen Fatah.