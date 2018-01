Ein Erdbeben der Stärke 4,4 hat am Montagabend in Griechenland die Region um Patras erschüttert. Die Erdstöße waren auch in der Hauptstadt Athen zu spüren.

Die an Erdbeben gewöhnten Griechen sprachen von einem "mittelschweren Erdbeben".

Am Dienstagmorgen war laut Angaben unserer Kollegen in der Redaktion in Athen alles wieder ruhig.