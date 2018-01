Venezuelas Militär greift Aufständische an - Mehrere Tote

"Sie greifen uns mit Granaten an". Worte des venezolanischen Hubschrauberpiloten und Aufständischen Oscar Perez. Er veröffentlichte ein dramatisches Video auf Instagramm.

Eine venezolanische Spezialeinheit hatte eine Rebellengruppe um Perez umstellt. Es fielen Schüsse und mehrere Menschen wurden getötet. Das Innenministerium in Caracas teilte mit, unter den Toten seien zwei Polizisten.

Perez sagt in seinem Video: "Wir haben gesagt, dass wir uns stellen werden, aber sie lassen uns nicht. Sie wollen uns töten"

Am 27. Juni hatten Pérez und mehrere Unbekannte bei einem Hubschrauberangriff vier Granaten auf das Oberste Gericht in Caracas abgeworfen. Pérez will nach eigenen Angaben das Land vom Sozialismus befreien.